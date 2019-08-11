Гол Обамеянга и другие моменты — в видеообзоре матча «Ньюкасл» — «Арсенал»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Итоговый счёт матча 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевую передачу ему отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. В матчах 10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1.

В двух матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0.

1-й тур АПЛ завершится 11 августа матчем «Манчестер Юнайтед» — «Челси».