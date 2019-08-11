Влашич: со «Спартаком» будет проще, чем с «Сочи»
Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).
«Очень тяжело играть, когда соперник только защищается. Они выносили мяч и было сложно что-то сделать. Мы подбирали мяч, но таких игр в России очень много. Бороться с этим сложно.
Момент с Чаловым? Если бы был VAR, был бы пенальти и красная", — передаёт слова Влашича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Также хавбек «армейского» клуба поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Со «Спартаком» будет проще, чем сегодня. Пусть и дерби не в лучший момент, будет полный стадион болельщиков соперника, но мы точно можем лучше сыграть», — добавил 21-летний хорват.
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- 11 августа 2019
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