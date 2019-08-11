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Обляков: ЦСКА мало обострял в матче с «Сочи», соперник хорошо оборонялся

Обляков: ЦСКА мало обострял в матче с «Сочи», соперник хорошо оборонялся
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).

«Забить не смогли, мало обостряли. Надо было аккуратнее действовать с мячом, погонять. Они хорошо оборонялись, молодцы. Не знаю, о чем говорил Федя. Момента не видел, подавал мяч. Дерби будет сложным, но игра будет интересной. Будем настраиваться и мы, и они», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом».

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