Сульшер — о победе над «Челси»: о большем нельзя даже мечтать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Челси» (4:0).

«Счёт 4:0, о большем нельзя даже мечтать. Но мы всё равно будем работать над улучшением игры команды и поисками стиля, который лучше всего подходит нам. „МЮ“ всё ещё нужно время, но оно приближается.



Командный дух был фантастическим. Победа — это привычка. Нам повезло, что мы открыли счёт, а во второй половине игроки успокоились, и наша уверенность возросла.

Я знаю Магуайра и Ван-Биссак уже достаточно хорошо. Я вижу, что ценники не преследуют их. Футбол сошёл с ума, но таков рынок", — приводит слова Сульшера ВВС.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча состоится 19 августа.