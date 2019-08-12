Рашфорд: победа над Челси – отличное начало сезона

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд остался доволен игрой своего клуба против «Челси» в матче 1-го тура АПЛ. Напомним, что игра завершилась победой красных дьяволов со счетом 4:0.
«Мы отлично начали игру. В первом тайме мы могли бы рисковать чуть больше, но нашу осторожность можно объяснить тем, что это был первый матч сезона. Во втором тайме мы выглядели более уверенными в себе, а физическая подготовка, которую мы прошли этим летом, явно помогла нам.
Пенальти? Я всегда внимательно смотрю за действиями вратаря, но если он не совершает никаких движений, то я всегда бью в тот угол, в котором больше всего уверен. Вратарь «Челси» очень высокий, поэтому такие удары даются очень тяжело. Я смотрел на него во время разбега, и уже по ходу решал, куда и как буду бить.
Наша команда очень хорошо работает. У нас есть игроки, которые хороши в контратаках. Порой мы ошибаемся, но у нас много молодёжи, поэтому команда все ещё работает над сыгранностью», — приводит слова Рашфорда BBC.
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