«Челси» унижен в 1-м туре АПЛ. Обзор сокрушительной победы «Манчестер Юнайтед»

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» разгромил «Челси» со счётом — 4:0.

Дебют разгрому синих положил Маркус Рашфорд. На 18-й минуте он реализовал пенальти, который был назначен за фол на нём же со стороны Курта Зума. На 65-й минуте Антони Марсьяль с передачи Андреаса Перейры забил второй мяч в ворота Кепы Аррисабалаги. Ещё через две минуты Рашфорд сделал дубль. Голевую передачу ему отдал Поль Погба. Точку во встрече на 81-й минуте поставил Даниэль Джеймс.

Новый сезон английской Премьер-лиги стартовал 9 августа. В матче открытия «Ливерпуль» дома обыграл «Норвич Сити» со счётом 4:1. В матчах 10 августа «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вест Хэм Юнайтед» — 5:0, «Бёрнли» дома был сильнее «Саутгемптона» — 3:0. «Брайтон» в гостевом поединке обыграл «Уотфорд» — 3:0. «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Астон Виллой» — 3:1. «Арсенал» на выезде переиграл «Ньюкасл Юнайтед» — 1:0.



В трёх матчах 1-го тура АПЛ были зафиксированы ничейные результаты «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» — 1:1, «Кристалл Пэлас» — «Эвертон» — 0:0, «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон» — 0:0.