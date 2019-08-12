«Зенит» намерен предложить более € 12 млн за полузащитника «Селтика»

Полузащитник «Селтика» Джеймс Форрест может перебраться в Россию в летнее трансферное окно, сообщает The Scottish Sun.
По информации издания, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые готовятся в ближайшее время сделать шотландскому клубу предложение по хавбеку в размере £ 12 млн (€ 12,9 млн), а самому игроку предложить контракт, по условиям которого он будет получать £ 70 тыс. (€ 75 тыс.) в неделю.
Сам Форрест счастлив в «Селтике», но потенциальное увеличение оклада может заставить его пересмотреть свои планы. В клубе также не намерены расставаться с игроком. Контракт Джеймса рассчитан до лета 2022 года.
Форрест является воспитанником «Селтика» и защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры, начиная с 2009 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 2 матчах шотландской Премьер-лиги и отметился 1 голом.
- 12 августа 2019
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