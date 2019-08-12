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Лэмпард ответил на критику Моуринью после разгрома от «Манчестер Юнайтед»

Лэмпард ответил на критику Моуринью после разгрома от «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывание португальского специалиста Жозе Моуринью, подвергшего критике его выбор состава на матч 1-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:4).

«Ему не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Серьёзно? Вау. Что ж, я не могу выпускать на поле травмированных футболистов просто потому, что они опытные. Те игроки, что вышли на поле, позволили нам быть лучшей командой на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Такова суровая реальность для нас.

Меня не должны волновать слова других людей – экспертов или кого-либо ещё. Говорить – это их работа. Этот состав – то, с чем мы должны работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя в счёте 2:1 или 3:1 – как, возможно, и должно было быть, если бы мы лучше реализовывали свои моменты и если бы удача была на нашей стороне – матч сложился бы совершенно иным образом», — цитирует Лэмпарда Goal.com.

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