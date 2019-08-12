Шомуродов рассказал, как познакомился с Моуринью
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов рассказал, как его агент Герман Ткаченко познакомил с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Как познакомились с Германом Ткаченко? Ему предложил посмотреть меня Самвел Бабаян, который тогда был тренером сборной. Герман приехал на игру, после встретились, поговорили — и всё. Герман не говорил, что встреча будет с Моуринью. Сказал, что будет сюрприз. Мы сидели за столом, а тут заходит Моуринью. Поначалу не верил, потом поздоровался, чуть поговорили. Он же комментировал чемпионат Азии. Ткаченко ему объяснил, что я там играл, забивал. Моуринью это знал», — цитирует форварда «Матч ТВ».
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Эльдора Шомуродова.
- 12 августа 2019
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