Ольга Дементьева назначена на пост технического директора «Монако»

Техническим директором «Монако» стала Ольга Дементьева, сообщается на официальном сайте монегасков.



«Монако» объявляет о реорганизации спортивного отдела клуба и появлении должности технического директора, которую займет Ольга Дементьева. Ольга Дементьева работает в «Монако» с 2012 года и занимала различные должности, в том числе пост главы административного отдела. В новой роли Ольга Дементьева будет, в частности, отвечать за медицинское отделение клуба", — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».



Также сообщается, что медицинский штаб «Монако» с 1 сентября возглавит доктор Луис Тиль-Перес, с 2003 по 2016 год работавший в «Барселоне», а затем — в «Бенфике». Переходом доктора в стан «Монако» занимался вице-президент клуба Олег Петров.