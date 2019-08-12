Ольга Дементьева назначена на пост технического директора «Монако»

Техническим директором «Монако» стала Ольга Дементьева, сообщается на официальном сайте монегасков.
«Монако» объявляет о реорганизации спортивного отдела клуба и появлении должности технического директора, которую займет Ольга Дементьева. Ольга Дементьева работает в «Монако» с 2012 года и занимала различные должности, в том числе пост главы административного отдела. В новой роли Ольга Дементьева будет, в частности, отвечать за медицинское отделение клуба", — говорится в сообщении пресс-службы «Монако».
Также сообщается, что медицинский штаб «Монако» с 1 сентября возглавит доктор Луис Тиль-Перес, с 2003 по 2016 год работавший в «Барселоне», а затем — в «Бенфике». Переходом доктора в стан «Монако» занимался вице-президент клуба Олег Петров.
- 12 августа 2019
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:04
-
19:49
-
19:49
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:55
-
18:50
-
18:43
-
18:42
-
18:18
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:38
-
17:26
-
17:19
-
17:15
-
17:00
-
17:00
-
16:47
-
16:38
-
16:37
-
16:34
-
16:28
-
16:20