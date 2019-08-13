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Семин оценил шансы на переход Комличенко в «Локомотив»

Семин оценил шансы на переход Комличенко в «Локомотив»
Футбол / Кубок России 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что ждет усиления своей команды, возможно, за счёт перехода нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко.

«Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», — приводит слова Сёмина News.ru.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» уже договорился о переходе Комличенко за € 3,5 млн.

А пока «Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. В клубе железнодорожников форвард будет играть под 22-м номером. Но Сёмин не решился охарактеризовать игрока, лично не поработав с ним.

«Я буду комментировать, когда он появится на тренировке. А это будет завтра-послезавтра. Его ещё нет в команде», — добавил Семин.

Ранее Сёмин опроверг слухи о возможном переходе в «Локомотив» Рибери.

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