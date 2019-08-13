Семин оценил шансы на переход Комличенко в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что ждет усиления своей команды, возможно, за счёт перехода нападающего «Млада Болеслав» Николая Комличенко.



«Усиление нужно всегда. Жду ли Комличенко? Не знаю, я много кого жду», — приводит слова Сёмина News.ru.



Ранее сообщалось, что «Локомотив» уже договорился о переходе Комличенко за € 3,5 млн.



А пока «Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Зенита» Луки Джорджевича. В клубе железнодорожников форвард будет играть под 22-м номером. Но Сёмин не решился охарактеризовать игрока, лично не поработав с ним.



«Я буду комментировать, когда он появится на тренировке. А это будет завтра-послезавтра. Его ещё нет в команде», — добавил Семин.

Ранее Сёмин опроверг слухи о возможном переходе в «Локомотив» Рибери.

