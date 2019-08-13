Луческу: возможно, скоро вернусь в футбол

Бывший главный тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу сказал, что вполне может вернуться в футбол после своего отпуска.
«Поверьте, это была моя идея приостановить карьеру. Никогда раньше у меня не было каникул, я ни разу не отдыхал хотя бы год.
Сейчас я отдыхаю и заново начал испытывать эмоции, мотивацию. И, возможно, вскоре я вернусь в футбол», – приводит слова Луческу Footballua.
Последней командой, которую тренировал Луческу, была сборная Турции. Он работал со сборной с 2017-го по февраль 2019 года.
Помимо работы с «Зенитом» и Шахтёром», румын поработал тренером в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере». В качестве тренера Луческу провел 1303 матча, из которых выиграл 801. За свои спортивные достижения Мирча получил Орден «За заслуги» I, II и III степени.
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