Миладинович вызван на заседание КДК для рассмотрения эпизода с Чаловым

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Сочи» Иван Миладинович вызван на заседание для рассмотрения эпизода с форвардом ЦСКА Фёдором Чаловым, который произошёл в матче 5-го тура РПЛ.

На 90+3-й минуте встречи Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.

«Особая юрисдикция в том, что КДК способен исправить судейскую ошибку, допущенную во время игры. Игрок «Сочи» вызван на разбирательство эпизода. Если будет установлено, что он действительно совершил дисциплинарное нарушение, то мы вынесем наказание. Карточки мы не показываем, но при наличии доказательств можем определить дисквалификацию. Однако о степени и возможном сроке наказания пока говорить преждевременно», — цитирует Григорьянца «RТ на русском».