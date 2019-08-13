Сын Симеоне перешёл в «Ибицу»
Нападающий Джанлука Симеоне продолжит карьеру в Европе, сообщает Marca.
По информации источника, 21-летний сын главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне подписал контракт с клубом «Ибица». Напомним, «Ибица» выступает в испанской Сегунде Б.
Ранее Джанлука Симеоне выступал в составе аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», однако не сумел отметиться результативными действиями за команду. Напомним, Джанлука уже выступал в Европе. В 2018 году сын Диего Симеоне перешёл во «Фрозиноне» из Италии, однако в итальянской Серии А нападающий так и не отметился голами. Также аргентинский нападающий выступал за «Ривер Плейт» с 2018 по 2019 год.
Его отец Диего Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с 2011 года.
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