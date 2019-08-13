Хавбек «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Галатасарае»

Полузащитник миланского «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает Football Italia.



По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Галатасарай». Турецкий клуб рассчитывает арендовать Мариу, однако «Интер» имеет несколько предложений об аренде игрока от других клубов. Также в услугах Мариу заинтересованы «Монако», леверкузенский «Байер», «РБ Лейпциг» и «Вулверхэмптон».



Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018 году входил в состав английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. В минувшем сезоне португальский полузащитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

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