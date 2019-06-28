«Монако» предложил «Интеру» € 25 млн за Жоау Мариу

«Монако» ведёт трансферные переговоры с «Интером» по переходу хавбека Жоау Мариу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, французский клуб сделал предложение руководству миланской команды в размере € 25 млн.

26-летний Мариу выступает за «Интер» с 2016 года. До перехода в стан нерадзурри он защищал цвета «Спортинга» и «Витории», а в 2018 году входил в состав английского «Вест Хэм Юнайтед» на правах аренды. В минувшем сезоне португальский полузащитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол и 2 результативные передачи.

Напомним, что «Интер» недавно возглавил бывший тренер «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте. «Монако» в прошедшем сезоне занял 17-е место во французской Лиге 1.

Хавбек «Интера» Жоау Мариу близок к переходу в «Монако»