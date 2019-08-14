«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в квалификации ЛЧ 20 и 27 августа

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с «Олимпиакосом». Первый матч состоится 20 августа в греческом городе Пирей, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа.



Напомним, ранее «Краснодар» обыграл «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча в Краснодаре завершилась победой «драконов» со счётом 1:0. В ответном матче «быки» одержали победу (3:2) и благодаря правилу выездного гола вышли в следующую стадию турнира.



«Олимпиакос» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В обеих встречах греческий клуб одержал победу (1:0, 2:0) и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.