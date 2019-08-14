Сулейманов: огромный привет писавшим, что «Порту» для «Краснодара» приговор

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу в ответном матче с «Порту» (3:2) и выход «быков» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Конечно, я счастлив. Хочу передать огромный привет тем людям, которые писали, что „Порту“ для нас приговор. Какой смысл выходить играть, если ты в себя не веришь? Думаю, теперь люди будут знать, что не важно, с кем мы играем, главное — вера в себя и старание.
Первый мяч я забил в быстрой контратаке. Второй, можно сказать, так же, но сместился под любимую левую и ударил. Моё состояние? Я был полностью готов. Замена — это тренерское решение, которое я уважаю.
Верилось в происходящее, когда счёт стал 3:0. Но я понимал, что будет очень тяжело, потому что „Порту“ в любом случае не сдался бы. Вы видели, какая была нервная концовка. Они отыграли два мяча. Но хочу сказать спасибо команде, которая выстояла. Надеюсь, мы пройдём и следующий раунд.
Во втором тайме главным было, конечно, не дать им забить. Но так получилось, что они забили, болельщики их погнали, после чего забили ещё. Но мы выстояли, отошли назад, и защита не подвела», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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