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Икарди блокирует обмен между «Интером» и «Ромой» ради «Ювентуса»

Икарди блокирует обмен между «Интером» и «Ромой» ради «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

«Интер» хочет обменять Мауро Икарди на Эдина Джеко с доплатой «Ромы» в размере € 45 млн, но Икарди блокирует эти действия ради перехода в «Ювентус», сообщает Football Italia со ссылкой на различные итальянские СМИ.

Аргентинец продолжает свою «холодную войну» с клубом. В феврале он был капитаном команды, а теперь вынужден тренироваться в одиночестве. Нерадзурри договорились с «Ромой» о передаче Икарди в обмен на € 45 млн плюс Джеко. Однако аргентинец не намерен соглашаться с этим трансфером или переезжать в «Наполи», потому что его внимание сосредоточено на «Ювентусе».

Если Мауро всё же предстоит сделать выбор между Римом и Неаполем, то он и его супруга предпочтут первый вариант, поскольку в столице больше телестудий и домов моды.

«Интер» может обменять Икарди на Джеко с доплатой «Ромы» в € 55-60 млн
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