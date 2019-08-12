«Интер» может обменять Икарди на Джеко с доплатой «Ромы» в € 55-60 млн

Миланский «Интер» и римская «Рома» могут совершить обмен нападающими — аргентинца Мауро Икарди на боснийца Эдина Джеко, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, «Интер» может согласиться на подобный обмен, но с доплатой со стороны римского клуба в размере € 55-60 млн.

Напомним, главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Икарди, поэтому форвард может сменить клуб в летнее трансферное окно. Интерес к игроку также проявляют «Наполи» и «Ювентус». Аргентинец хочет присоединиться к клубу из Турина.

В минувшем сезоне 26-летний Икарди забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. На счету 33-летнего Джеко 14 мячей и 11 голевых передач в 40 матчах.