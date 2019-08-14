Руни нанял специалиста, чтобы навсегда бросить пить

Нападающий Уэйн Руни, который недавно подписал контракт с «Дерби Каунти», нанял специалиста по семейным отношениям, чтобы навсегда бросить пить алкоголь и спасти свой брак.

«Уэйн много пил в США, и от этого возникали проблемы с женой. Он будто уничтожал себя, выпивая дома по вечерам. Но когда он вернётся родину в октябре, хочет всё исправить. Он хочет начать с чистого листа, он знает, что отказ от алкоголя пойдёт всем на пользу. Колин тоже уговаривала его бросить пить, но тогда он её не слушал», — цитирует источник The Sun.

Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.