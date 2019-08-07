Стала известна зарплата Руни в «Дерби Каунти»

Стало известно, сколько нападающий Уэйн Руни будет зарабатывать в стане «Дерби Каунти». 33-летний футболист присоединится к английскому клубу в январе 2020 года и подпишет контракт, рассчитанный на полтора сезона с опцией продления ещё на год. При этом форвард будет исполнять роль играющего тренера.

Как сообщает Daily Mail, англичанин будет получать в «Дерби Каунти» £ 100 тыс. в неделю (около € 109 тыс.), и в общей сложности за 18 месяцев заработает £ 8 млн. В «Ди-Си Юнайтед» Руни зарабатывает в год £ 2,2 млн.

Руни является воспитанником «Эвертона». В 2004 году он перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила € 37 млн. За манкунианцев он провёл 559 матчей во всех турнирах, в которых забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. В 2017 году форвард вернулся в «Эвертон», а через год перебрался в американский клуб.

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