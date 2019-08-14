Сафонов — о матче с «Порту»: сил почти не осталось

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от выездной победы над «Порту» (3:2) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.



«После игры были очень вымотаны психологически. Очень тяжёлый и напряжённый матч получился, сил почти не осталось. С 30-й минуты у соперника пошли навесы, ещё и Зе Луиш вышел… Сейчас испытываем радость, но скоро игра с «Тамбовом». Нужно думать о следующем матче и держать себя в руках», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч ТВ».



Следующим соперником «быков» за выход в групповую стадию Лиги чемпионов станет «Олимпиакос». Первый матч состоится 20 августа в греческом городе Пирей, а ответная игра пройдёт в Краснодаре 27 августа.

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