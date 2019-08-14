Григорьянц: Понсе пропустит игры с ЦСКА и «Крыльями» из-за дисквалификации

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц подтвердил информацию, что форвард «Спартака» Эсекьель Понсе получил 3-матчевую дисквалификацию за опасную игру во встрече 4-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0), которая привела к его удалению.

«Футболист пропустил матч пятого тура. По просьбе «Спартака» мы перенесли рассмотрение данного вопроса.

Сегодня рассматривали дополнительную дисквалификацию. Мы рассмотрели кадры, видео. Понсе сказал, что умысла злого не было.

Но он шёл прямой ногой открытыми шипами, мог нанести серьёзное повреждение. С учётом автоматической дисквалификации, он пропускает 3 игры. То есть с ЦСКА и с «Крыльями»", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.