Понсе дисквалифицирован на три матча за удар Шунина в дерби «Спартак» — «Динамо»

По информации «Чемпионата», Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Эсекьеля Понсе на три игры по итогам рассмотрения инцидента с участием футболиста в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:0).
Напомним, в первом тайме дерби 22-летний аргентинец после подачи в штрафную площадь попытался дотянуться до мяча ногой, но вместо этого ударил в грудь вратаря бело-голубых Антона Шунина. Капитану «Динамо» потребовалась помощь медицинского персонала, после чего он смог продолжить игру. Понсе в свою очередь был удалён с поля.
После матча Эсекьель заявил следующее: «Я неоднократно пересмотрел момент своего удаления и клянусь, что тогда не видел вратаря и шёл на мяч. Я ни в коем случае не хотел нанести травму. Видел фото последствий травмы Шунина и хочу принести извинения, это было неумышленно».
- 14 августа 2019
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