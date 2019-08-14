Дивеев: в дерби со «Спартаком» ЦСКА нужна только победа
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мыслями о предстоящем дерби со «Спартаком» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги.
«В прошлом сезоне я уже участвовал в дерби – 2:0 мы выиграли. Будем играть. Нам нужна только победа. О предчувствиях ничего не скажу – выйдем и всё покажем. Постараемся сыграть как можно лучше – для болельщиков, для родителей и для себя», — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Матч «Спартак» – ЦСКА состоится 19 августа на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 20:00 мск. После пяти туров «армейцы», набрав 10 очков, занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь красно-белые (8) располагаются на седьмой строчке.
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Много фото/видео с базы ЦСКА.
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