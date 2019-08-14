Подколы Ещенко и Айртона и Кононов на позитиве. Яркие фото тренировки «Спартака»

14 августа в Москве на тренировочной базе в «Тушино» «Спартак» провёл открытую тренировку в ходе подготовки к ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским «Туном».

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал о готовности команды к встрече.



«Все готовы к матчу. Сегодня на тренировке посмотрим наше общее состояние. Кто будет готов лучше, тот и будет играть. Те, кто приехал к нам совсем недавно – Тиль и Ларссон, – не играют. Это позитивные игроки, они быстро вошли в коллектив. Это чувствовалось в игре с «Ахматом». Но та игра прошла – нам нужна стабильность всей команды. Этого требует наш календарь, непростые игры. Очень важно, чтобы единство, которое у нас есть, преумножалось. Мы держим в голове матч с «Туном», поэтому пока о ЦСКА не думаем», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Матч «Спартак» – «Тун» состоится завтра, 15 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнётся в 19:45 мск.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.