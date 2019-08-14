Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевра

В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч.

На 46-й минуте встречи форвард столичной команды Иван Сергеев забил гол, перебросив голкипера гостей Никиту Чагрова, стоя спиной к воротам соперника.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» torpedolife.

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Торпедо». На счету Сергеева дубль. Забив 6 мячей в 8 матчах он возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.

Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор». В активе команды из Волгограда 19 очков.