Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевра
В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч.
На 46-й минуте встречи форвард столичной команды Иван Сергеев забил гол, перебросив голкипера гостей Никиту Чагрова, стоя спиной к воротам соперника.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» torpedolife.
Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Торпедо». На счету Сергеева дубль. Забив 6 мячей в 8 матчах он возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ.
Московское «Торпедо» набрало 19 очков и поднялось на 2-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Курский «Авангард» (8) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является волгоградский «Ротор». В активе команды из Волгограда 19 очков.
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