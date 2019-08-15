Шюррле рассказал, чем ему запомнился Грозный

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что он знает о Казахстане, откуда родом его супруга, и признался, что не планирует выступать в этой стране.



«О Казахстане знаю не так уж и много. Родители супруги долго жили в Казахстане, а сама она была здесь всего пару раз. Но я знаю кое-что о русской кухне – её мама готовила несколько русских блюд.



Не думаю, что в будущем буду жить и играть в Казахстане. Возможно, съезжу посмотреть места, откуда она родом, но вряд ли я буду играть там в футбол.



Я впервые был в таком месте, как Грозный. И, кстати, там было очень жарко. Но отель был хороший, стадион тоже, да и атмосфера была неплохой», — сказал немец в эфире YouTube-канала «КраСава».

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