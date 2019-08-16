Назаров спел о победе «Спартака» над «Туном»

Известный артист театра и кино болельщик московского «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил ролик, в котором спел песню, посвящённую победе красно-белых в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над «Туном» (2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Видео доступно на «Чемпионате».

Автором первого мяча стал защитник «Туна» Штефан Гларнер, отличившийся на 7-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Спустя шесть минут российскую команду вывел вперёд полузащитник Андре Шюррле.



Первая встреча «Спартака» и «Туна», прошедшая в Швейцарии, завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-белых. Таким образом, московский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с «Брагой».