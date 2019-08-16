Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ
Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».
«Экипаж U6-178 будет завтра в качестве почётных гостей на матче „Урал“ — «Крылья Советов». Перед началом встречи в 16:00 проведём церемонию чествования», — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургской команды.
Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.
«Урал» подарил бессрочные абонементы членам экипажа севшего в поле «Аэробуса»
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