Члены экипажа севшего в поле «Аэробуса» посетят матч РПЛ

Члены экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, посетят матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Крылья Советов».

«Экипаж U6-178 будет завтра в качестве почётных гостей на матче „Урал“ — «Крылья Советов». Перед началом встречи в 16:00 проведём церемонию чествования», — говорится в официальном «твиттере» екатеринбургской команды.

Напомним, совершивший жёсткую посадку экипаж самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлёте самолёт столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле в километре от ВПП.