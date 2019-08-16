Экс-полузащитник сборной Чехии расторг контракт с «Уфой»

По обоюдному согласию сторон «Уфа» и чешский полузащитник Ондржей Ванек расторгли трудовой контракт. Ванек перешёл в уфимскую команду летом 2016 года из «Виктории Плзень». За это время 29-летний футболист провёл 53 матча и забил 8 голов за ФК «Уфа».



«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Ондржея за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!» — говорится на официальном сайте клуба.

В августе 2013 года хавбек дебютировал за свою национальную команду в товарищеском матче со сборной Венгрии. Всего Ванек провёл за сборную Чехии восемь матчей (последний раз — в 2015 году).

«Уфа» после пяти туров занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 13-е место, набрав 4 очка.