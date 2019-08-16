«Бавария» — «Герта»: онлайн-трансляция матча начнётся 16 августа в 21:30

Сегодня, 16 августа, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоится первый матч нового сезона в немецкой Бундеслиге «Баварии» и «Герты». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хармом Осмерсом из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Томас Горнияк (Бремен) и Роберт Кемптер (Заульдорф). Резервный рефери – Маркус Шмидт (Штутгарт).

В минувшем сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии. В 34 матчах мюнхенская команда набрала 78 очков. «Герта» финишировала на 11-м месте. В активе команды из Берлина 43 очка.

С полным расписанием нынешнего сезона Бундеслиги можно ознакомиться на «Чемпионате».