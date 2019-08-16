Зидан: Погба и Неймар? Я доволен своими игроками

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба и нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Погба — игрок «Манчестер Юнайтед». Мы должны уважать это. Я доволен своими футболистами. Неймар не является игроком «Реала». Важны те футболисты, которые сейчас находятся здесь», — приводит слова Зидана Goal.

Переход Погба в «Реал» маловероятен, поскольку руководство «Манчестер Юнайтед» ранее предупредило «сливочных», что продаст француза только до 8 августа, когда в Англии закрылось трансферное окно. Сделка по Неймару ещё может состояться, но мадридцам нужно опередить в борьбе за бразильца «Барселону». Сам нападающий хочет перейти в каталонский клуб, за который выступал с 2013 по 2017 год.