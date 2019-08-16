«Спартак» дал право бесплатно посещать матчи экипажу севшего в поле «Аэробуса»

«Спартак» предоставил право бесплатного посещения домашних матчей команды членам экипажа самолёта «Аэробус А-321», который утром 15 августа приземлился на кукурузное поле в Жуковском.
«Все мы в футбольном клубе «Спартак-Москва», как и миллионы россиян по всей стране, невероятно воодушевлены чудесным спасением пассажиров самолета Airbus А-321, который совершил жёсткую аварийную посадку в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа авиакомпании «Уральские авиалинии», которые сумели предотвратить страшную катастрофу.
Мы также гордимся тем фактом, что командир воздушного судна, а теперь и Герой России Дамир Юсупов является болельщиком московского «Спартака»! И поэтому хотим сообщить, что предоставляем ему и всем героическим членам экипажа Airbus A-321 бессрочное право бесплатного посещения домашних матчей ФК «Спартак-Москва» на «Открытие Арене».
Двери нашего стадиона всегда открыты для вас, герои!" — сказано в сообщении на официальном сайте «Спартака».
- 16 августа 2019
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