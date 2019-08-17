Дебютный гол «Сочи» в РПЛ — в видеообзоре матча с «Оренбургом»

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал «Сочи». Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 1:1.

Счёт открыл защитник «Сочи» Никита Калугин, отправивший мяч в свои ворота на 46-й минуте. В середине второго тайма отличился нападающий гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.

«Оренбург» и «Сочи» в этом сезоне ещё не побеждали. Команда Владимира Федотова на старте кампании потерпела четыре поражения подряд, после чего дважды сыграла вничью. Подопечные Александра Точилина стартовали с трёх поражений кряду, после чего записали в актив три ничьих.

«Сочи», набрав 3 очка, занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Оренбург» (2) — последнее.

Видеообзор матча можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги в RuTube.