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«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в 1-м туре чемпионата Испании

«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в 1-м туре чемпионата Испании
Футбол / Испания 0

В матче 1-го тура испанской Примеры «Сельта» из Виго принимала мадридский «Реал». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема на 12-й минуте. В середине второго тайма преимущество «сливочных» увеличил полузащитник Тони Кроос. На 80-й минуте хавбек Лукас Васкес довёл счёт до разгромного. В компенсированное время мяч в ворота «Реала» отправил полузащитник «Сельты» Икер Лосада.

Последние два гола мадридцы забили после удаления хавбека команды Луки Модрича, который получил прямую красную карточку в начале второй половины за фол на полузащитнике хозяев Денисе Суаресе.

Во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» на своём поле сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 24 августа.

Испания - Примера. 1-й тур
17 августа 2019, суббота. 18:00 МСК
Сельта
Виго
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Бензема – 12, 0:2 – Кроос – 61, 0:3 – Васкес – 80, 1:3 – Лосада – 90+1
Удаления: нет – Модрич, 56
Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку
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