«Реал» в меньшинстве обыграл «Сельту» в 1-м туре чемпионата Испании

В матче 1-го тура испанской Примеры «Сельта» из Виго принимала мадридский «Реал». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал нападающий «Реала» Карим Бензема на 12-й минуте. В середине второго тайма преимущество «сливочных» увеличил полузащитник Тони Кроос. На 80-й минуте хавбек Лукас Васкес довёл счёт до разгромного. В компенсированное время мяч в ворота «Реала» отправил полузащитник «Сельты» Икер Лосада.
Последние два гола мадридцы забили после удаления хавбека команды Луки Модрича, который получил прямую красную карточку в начале второй половины за фол на полузащитнике хозяев Денисе Суаресе.
Во 2-м туре чемпионата Испании «Реал» на своём поле сыграет с «Вальядолидом», а «Сельта» дома встретится с «Валенсией». Оба матча состоятся 24 августа.
- 17 августа 2019
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