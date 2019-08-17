Модрич впервые за 16-летнюю карьеру получил прямую красную карточку

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич был удалён с поля в выездном матче 1-го тура испанской Примеры с «Сельтой» из Виго.

На 56-й минуте 33-летний хорват получил прямую красную карточку за фол на хавбеке «Сельты» Денисе Суаресе. Главный арбитр встречи принял это решение после просмотра видеоповтора. При этом после нарушения Лука успел отыграть на поле несколько минут.

Модрич впервые получил прямую красную карточку за 16-летнюю карьеру. Ранее полузащитник лишь однажды был удалён с поля — в ответном матче за Суперкубок Испании в 2014 году с мадридским «Атлетико» он получил два «горчичника».

Лука выступает за «Реал» с 2012 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан до конца нынешнего сезона.