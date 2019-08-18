Глушаков: пресса сделала из меня изгоя, демона. Я расскажу всю правду

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков после выездного матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) прокомментировал слухи о главном тренере команды Рашиде Рахимове.

Несколько анонимных телеграм-каналов распространили информацию, что специалист потерял контроль над раздевалкой и может быть уволен после встречи с сине-бело-голубыми.

«На слухи вообще не обращаем внимания. Я не так долго в команде, но вижу, как Рашида Маматкуловича уважают и поддерживают. Он не первый год в «Ахмате», уходил и возвращался — значит, его здесь ценят, значит, он достойный человек. А шум раздувают, как мыльный пузырь. Видимо, кому-то это интересно.

В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу. Люди, получается, вопросы сами задают и сами на них отвечают: сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю.

Опубликовать свою версию событий, чтобы закрыть вопросы? Сейчас я в первую очередь очень хочу спокойно играть в футбол. Но обязательно всё расскажу. Люди должны знать правду», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.