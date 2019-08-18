Зе Луиш — о хет-трике в матче за «Порту»: идеальный вечер
Нападающий «Порту» Зе Луиш дал комментарий после домашнего матча 2-го тура португальской Примейры с «Виторией Сетубал» (4:0). 28-летний футболист стал автором хет-трика.
«Идеальный вечер. Здорово было видеть такую поддержку фанатов. Нам нужно было показать, что мы едины и сильны. Нам нужно продолжать в том же духе.
Приятно, что мои усилия оцениваются по достоинству. Это даёт мне больше сил продолжать работать над собой.
Теперь эта победа осталась позади, она уже в прошлом. Нам нужно смотреть вперёд и продолжать двигаться дальше», — приводит слова Зе Луиша SAPO Desporte.
Зе Луиш перешёл в «Порту» из московского «Спартака» в июле 2019 года. В составе красно-белых форвард стал чемпионом Российской Премьер-Лиги и выиграл Суперкубок России.
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