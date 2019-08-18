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Зинченко: все забудут о 30 ударах «Манчестер Сити», но будут помнить результат

Зинченко: все забудут о 30 ударах «Манчестер Сити», но будут помнить результат
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал результат матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

«Ещё один драматичный матч с „Тоттенхэмом“. Но что есть, то есть. Мы просто должны принять это. Не могу описать атмосферу, царившую в раздевалке после игры. Мы потеряли два очка, вот и всё. Думаю, мы провели хороший матч, создали множество моментов, но в то же время дали сопернику реализовать два момента. Сезон длинный, и многое ещё впереди. Все забудут о тридцати ударах „Манчестер Сити“, но будут помнить результат матча», — приводит слова Зинченко официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» занимает промежуточное третье место в лиге, набрав 4 очка.

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