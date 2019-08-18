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Зинченко прервал рекордную серию в АПЛ

Зинченко прервал рекордную серию в АПЛ
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе на матч второго тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Игра завершилась со счётом 2:2.

В результате прервалась рекордная победная серия украинца в АПЛ. До этого футболист побеждал во всех матчах «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, в которых появлялся на поле: 23 игры.

Однако Зинченко продолжил другую серию – 24 матча в АПЛ без поражений.

В прошедшем сезоне Зинченко провел 29 матчей за «Манчестер Сити», забив один мяч и отдав пять голевых передач.

За годы своей карьеры Александр выступал за «Уфу», «Манчестер Сити», ПСВ. Александр — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка Англии.

«Манчестер Сити» занимает промежуточное третье место в лиге с четырьмя очками.

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