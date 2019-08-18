«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прямой эфир начнётся 18 августа в 16:00

Сегодня, 18 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде, прямая видеотрансляция начнётся в 16:00 мск.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. В роли его ассистентов выступят Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Джон Брукс.



В 1-м туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 1:1, а «Кристал Пэлас» и «Эвертон» разошлись миром (0:0). Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 6 очков в 2 матчах.



С расписанием английской Премьер-лиги сезона-2019/20 можно ознакомиться на «Чемпионате».