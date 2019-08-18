«Бавария» объявила о трансфере хавбека «Боруссии» М Кюизанса

Полузащитник Микаэль Кюизанс продолжит карьеру в «Баварии». Мюнхенский клуб на официальном сайте объявил о приобретении 20-летнего игрока у мёнхенгладбахской «Боруссии».

Кюизанс подписал с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги пятилетний контракт. Француз приступит к тренировкам с новой командой на следующей неделе.

Фото можно посмотреть на странице «Баварии» в «Инстаграме».

«Знаю, что для меня это большой шаг. Чувствую, что готов к нему. Горжусь, что буду надевать форму «Баварии». Просто здорово, что в клубе выступают несколько французских игроков. Это определённо поможет мне быстрее адаптироваться», — сказал Микаэль.

Кюизанс выступал за основную команду «Боруссии» с 2017 по 2019 год. Хавбек записал в актив 3 результативные передачи в 35 матчах чемпионата Германии.