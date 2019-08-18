Шюррле — о дерби с ЦСКА: не сомневаюсь, что получится яркое зрелище

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился ожиданиями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Не запомнил свои голы в ворота Игоря Акинфеева, который забил в составе «Вольфсбурга», они не настолько отложились в моей памяти. Я много кому забивал! Но в «Спартаке» мне быстро об этих голах напомнили. Теперь я в курсе, что ЦСКА — один из наших главных противников. И хочу забить Акинфееву в красно-белой форме. Это будет ещё приятнее.

Не сомневаюсь, получится яркое зрелище. Во время матча с «Динамо» я уже узнал, что такое московское дерби. Поддержка была потрясающая: огромный баннер, пение. Оставшись в меньшинстве, мы не чувствовали этого благодаря зрителям. А теперь людей на стадионе будет ещё больше, свободных мест не останется. Для фанатов эти игры — главные в сезоне, они будут гнать нас вперёд с особой страстью, а мы обязаны сделать всё, чтобы не подвести их.

По накалу страстей такие встречи можно сравнить с матчами «Боруссии» и «Шальке»? Да, я слышал об этом. С нетерпением жду возможности выйти на поле заполненной арены и почувствовать что-то похожее на то, что испытывал в Дортмунде, когда играл на «Вестфаленштадионе», — приводит слова Шюррле пресс-служба «Спартака».

Московское дерби пройдёт на стадионе «Открытие Арена» завтра, 19 августа, начало — в 20:00 мск.