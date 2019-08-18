Шюррле: хочу быть лидером «Спартака»

Новичок московского «Спартака» Андре Шюррле поделился впечатлениями от старта карьеры в стане красно-белых. Полузащитник сказал также, что надеется помочь другим игрокам команды стать лучше.

«Очень доволен тем, как все начинается. Команда и болельщики приняли меня тепло, чувствую это. В Швейцарии не реализовал пенальти, но в Грозном удалось исправиться и забить первый мяч. Теперь важно закрепить начатое, чтобы добиться здесь действительно серьёзных успехов. Рецепт известен: нужно много и честно работать.

Зелимхан Бакаев — яркий и талантливый парень. Четыре гола в двух матчах — с «Туном» и «Ахматом» — это сильно. Бакаев смело идёт в дриблинг, играет на команду. Конечно, пока он не всегда принимает правильные решения, но я готов помогать ему, подсказывать. Я здесь в том числе для этого.

Не собираюсь командовать и говорить другим игрокам, кто и что должен делать. Ни в коем случае! Но хочу быть лидером, особенно на поле. А для этого нужно играть на должном уровне. И я готов подавать пример молодым игрокам в том, как нужно работать на поле, как тренироваться в зале», — приводит слова Шюррле пресс-служба «Спартака».