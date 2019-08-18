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«Челси» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Динамо» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 19:00

«Динамо» — «Локомотив»: прямой эфир матча начнётся 18 августа в 19:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 18 августа, на стадионе ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина в Москве состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 между «Динамо» и «Локомотивом». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Локомотив» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Сергей Карасёв (Москва).

С расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

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