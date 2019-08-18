«Рубин» вновь показал речь Шаронова, но прикрыл его лицо фотографией Докампо
«Рубин» продолжил традицию с публикацией речей тренера Романа Шаронова в раздевалке команды после матчей.
На этот раз казанский клуб показал ролик с Шароновым после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (1:0), однако прикрыл его лицо фотографией главного тренера Эдуардо Докампо.
Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рубина».
Ранее сообщалось, что «Рубин» откажется от публикации речей Шаронова в раздевалке после матчей казанской команды. За систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб был оштрафован на 1 млн рублей, а Шаронов — на 200 тыс. рублей.
«Рубин» после выпуска шоу «КраСава» откажется от публикации речей Шаронова
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