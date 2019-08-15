«Рубин» после выпуска шоу «КраСава» откажется от публикации речей Шаронова

«Рубин» откажется от публикации речей Романа Шаронова в раздевалке после матчей казанской команды. Накануне стало известно, что за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей Шароновым, не являющимся главным тренером, и действия «Рубина», представляющего Шаронова как главного тренера, клуб оштрафован на 1 млн рублей, а Шаронов — на 200 тыс. рублей.

Как сообщает «Бизнес online», одним из поводов для штрафа мог стать выпуск шоу «КраСава» про «Рубин» и тренера. Автор проекта Евгений Савин взял у Шаронова интервью, показал внутреннюю кухню тренерского штаба. Отмечается, что данный видеоролик — прямое доказательство, что Шаронов в «Рубине» управляет всеми процессами, а не Эдуардо Докампо, который числится главным тренером команды.

Второй штраф, если «Рубин» и Шаронов не начнут скрывать фактический статус тренера, составит около 2 млн рублей. Третье нарушение может грозить дисквалификацией от тренерской деятельности на три года.