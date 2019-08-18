Ребров обратился к болельщикам «Спартака» перед матчем с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Артём Ребров обратился к болельщикам красно-белых накануне матча 6-го тура чемпионата России с ЦСКА.

«Нас ждёт самое принципиальное футбольное противостояние нового времени. Кто-то из вас придёт на матч впервые, а для кого-то это будет уже 100-е дерби, сплетённое красно-белой нитью сквозь времена поколений Старостиных-Исаева-Нетто-Романцева-Черенкова-Тихонова и других именитых спартаковцев. Но не важно, впервые ли вы на стадионе или болельщик со стажем, я призываю вас помнить наш клич, связывающий всю вертикаль Болельщики-Клуб-Тренер-Игроки. «Один за всех и все за одного»! Только вместе и в едином порыве, думая о главной цели — победе, мы сможем прийти к победе, вскинуть руки вверх и зарядить те самые заветные слова. И с улыбкой, с гордо поднятой головой прийти домой!» — написал Ребров в своём «инстаграме».

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало встречи в 20:00 мск.